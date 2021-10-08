Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; üniversiteye, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ve Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi (İlkeler ve Kriterler) uyarınca öğretim üyeleri alınacağını duyurdu.
Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi 20 öğretim üyesi alacak
08.10.2021 - 15:27 | Son Güncelleme: 08.10.2021 - 15:30
Türkiye Gazetesi
Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğü, 20 öğretim üyesi alacağını duyurdu.
Etiketler : öğretim üyesi,
805930 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/805930.aspx
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