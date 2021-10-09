Türkiye Gazetesi

Anadolu Üniversitesi'nin açıköğretim sistemi üzerinden hayata geçirdiği sınavsız 'ikinci üniversite', üniversite mezunlarına ön lisans ve lisans programlarına sınav şartı aranmadan başvurarak kayıt olma imkânı ve ikinci bir diploma şansı tanıyor.

İkinci üniversite kapsamında herhangi bir yükseköğretim kurumundan lisans eğitimi alanlar ve mezun olanlar lisans ve ön lisans programlarına başvurabilirken, ön lisans eğitimi alanlar ve mezun olanlar da ön lisans programlarına başvurabiliyor.

2021-2022 öğretim yılı ikinci üniversite online başvuru ve kayıt işlemleri, aday öğrencilerden gelen yoğun talep nedeniyle 17 Ekim Pazar gününe kadar uzatıldı.

41 ÖN LİSANS VE 21 LİSANS PROGRAMI

Kariyerinde yükselmek, ilgi duyduğu bölümde okumak ve hayallerini gerçekleştirmek isteyenler için ikinci üniversite, 5’i yeni açılmış olan 41 ön lisans ve 21 lisans programında okuma fırsatı sunuyor. Bu yıl ilk kez öğrenci kabul edecek ön lisans programları olan Bilgisayar Programcılığı ve Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği ile yeni açılan lisans programları olan Görsel İletişim Tasarımı, İktisat (İngilizce) ve Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) bölümleri de yeni öğrencilerini bekliyor.

Adalet Ön Lisans Programı ise ikinci üniversite kapsamında bu yıl son kez öğrenci kabul edecek.

İkinci üniversiteye kayıt yaptırmak isteyen adaylar, e-devlet şifresi ile üniversitenin internet sitesi üzerinden başvuru yapabiliyor.

Boğaziçi Üniversitesi'nde gözaltına alınan protestoculara yurt dışı yasağı Boğaziçi Üniversitesi'ndeki protestolarda gözaltına alınan şüpheliler ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Adliyeye sevk edilen eylemciler serbest kaldı.

Resmi Gazete'de yayımlandı: 3 üniversiteye yeni rektör Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla 3 üniversiteye yeni rektör atandı.