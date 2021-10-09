Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Üniversite Akademik  Birimlerine, 2547  sayılı  Yükseköğretim  Kanunu,  Öğretim Üyeliğine  Yükseltilme  ve  Atanma  Yönetmeliği,  Yükseköğretim  Kurumlarında  Yabancı  Dil  Öğretimi  ve  Yabancı  Dille  Öğretim  Yapılmasında  Uyulacak Esaslara  İlişkin  Yönetmelik,  657  sayılı  Devlet  Memurları  Kanunu’nun  48.  maddesi  hükümleri  ve  Sağlık  Bilimleri  Üniversitesi  Öğretim  Üyeliğine Yükseltilme  ve  Atanma  Yönergesi  hükümleri  uyarınca  Öğretim  Üyesi  alınacağını duyurdu.

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