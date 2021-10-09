Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Üniversite Akademik Birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesi hükümleri dâhilinde Öğretim Üyesi alınacağını duyurdu.
Gazi Üniversitesi 60 öğretim üyesi alıyor
09.10.2021 - 16:03 | Son Güncelleme: 09.10.2021 - 16:11
Türkiye Gazetesi
Gazi Üniversitesi 60 öğretim üyesi alacağını duyurdu.
Etiketler : öğretim üyesi,
806050 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/806050.aspx
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