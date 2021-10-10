Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 33. maddesi ve “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliği”nin ilgili maddelerine göre Öğretim Görevlisi-Araştırma Görevlisi alınacağını açıkladı.
İstinye Üniversitesi öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi alıyor
10.10.2021 - 17:25 | Son Güncelleme: 10.10.2021 - 17:28
Türkiye Gazetesi
İstinye Üniversitesi öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi alacağını duyurdu.
Etiketler : öğretim görevlisi,
806157 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/806157.aspx
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