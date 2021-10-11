Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Üniversite Akademik Birimlerine, 2547 sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacağını açıkladı.
Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi öğretim üyesi alıyor
11.10.2021 - 15:04 | Son Güncelleme: 11.10.2021 - 15:06
Türkiye Gazetesi
Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi öğretim üyesi alacağını duyurdu.
Etiketler : öğretim üyesi,
806254 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/806254.aspx
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