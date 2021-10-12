Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Üniversitenin 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri gereğince ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca aşağıda unvanı, nitelikleri ve sayıları belirtilen kadrolara öğretim üyeleri alınacağını açıkladı.
Çankırı Karatekin Üniversitesi 22 öğretim üyesi alıyor
12.10.2021 - 15:21 | Son Güncelleme: 12.10.2021 - 15:23
Türkiye Gazetesi
Çankırı Karatekin Üniversitesi 22 öğretim üyesi alacağını duyurdu.
Etiketler : öğretim üyesi,
806373 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/806373.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER