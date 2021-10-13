Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Üniversite Akademik Birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddesi uyarınca Öğretim Üyesi alınacağını duyurdu.
Fenerbahçe Üniversitesi 2 öğretim üyesi alıyor
13.10.2021 - 15:41 | Son Güncelleme: 13.10.2021 - 15:44
Türkiye Gazetesi
Fenerbahçe Üniversitesi Rektörlüğü, 2 öğretim üyesi alacağını duyurdu.
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806477 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/806477.aspx
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