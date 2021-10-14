Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 2547 sayılı Kanun'un ilgili maddeleri ve "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" gereğince öngörülen koşulları sağlamış olmak şartı ile Öğretim Üyeleri alınacağı duyuruldu.
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi 9 öğretim üyesi alacak
14.10.2021 - 17:08 | Son Güncelleme: 14.10.2021 - 17:09
Türkiye Gazetesi
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörlüğü, 9 öğretim üyesi alacağını duyurdu.
Etiketler : öğretim üyesi,
806582 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/806582.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER