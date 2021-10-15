Türkiye Gazetesi

Mahmut Özay İSTANBUL

Her yıl eğitim-öğretim döneminin başlamasıyla Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından öğrencilere dağıtılan ücretsiz kitaplara ek olarak bazı okul idarecileri, 'yardımcı kaynak' adı altında kitaplar talep ediyor. Bu durum çoğu zaman veli ile okul yönetimini karşı karşıya getiriyor.

"1.200 TL'ye ek kaynak mı olur?" diyerek gazetemizin gündeme taşıdığı hadisenin ardından Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer "Bütün sınıflarda ücretsiz yardımcı kaynak kitap desteğine başladık. Kimse yardımcı kaynak kitap almasın" dedi. Bu gelişmelerin ışığında "MEB Ders Kitapları ve Eğitim araçları Yönetmeliği" Resmî Gazete'de yayımlanarak dün yürürlüğe girdi.

Söz konusu düzenlemede 'Öğrencilere aldırılmayacak kitaplar' başlığı dikkat çekiyor. Maddenin içeriği şöyle: Bakanlık tarafından belirlenmeyen ders kitapları ile okutulacak diğer eğitim araçları öğrencilere aldırılamaz.

MEB, yardımcı kaynak mağduriyetine 'dur' dedi Okullarda kitaplar ücretsiz dağıtılmasına rağmen bazı öğretmenler kaynak kitap istiyor. Bu kitapların fiyatı 1.200 TL’ye kadar çıkıyor. Konuya el atan MEB, velilerin mağdur olmaması için kaynak çeşitliliğini artıracak.

1.200 liraya ek kitap mı olur? Yüz yüze eğitimin başlaması ile çocuğu okula giden her ailenin dilinde şu günlerde ‘ek kaynak’ var. Öğrencilere ek kitap listeleri verilmeye başladı. Veliler ek külfetten, öğretmenler kitapların yetersizliğinden şikâyetçi...