Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 2547 sayılı Kanun’un ilgili maddeleri ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin ilgili hükümleri uyarınca öğretim elemanı alınacağını duyurdu.
Akdeniz Üniversitesi 7 öğretim görevlisi alıyor
15.10.2021 - 16:23 | Son Güncelleme: 15.10.2021 - 16:25
Türkiye Gazetesi
Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğü, 7 öğretim görevlisi alacağını duyurdu.
Etiketler : öğretim üyesi,
806694 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/806694.aspx
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