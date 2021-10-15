Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği hükümlerinde aranan koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine öğretim üyeleri alınacağını duyurdu.
Nuh Naci Yazgan Üniversitesi 8 öğretim üyesi alıyor
15.10.2021 - 16:27 | Son Güncelleme: 15.10.2021 - 16:29
Türkiye Gazetesi
Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Rektörlüğü 8 öğretim üyesi alacağını duyurdu.
Etiketler : öğretim üyesi,
806695 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/806695.aspx
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