Türkiye Gazetesi

MAHMUT ÖZAY

Bir süredir restorasyon çalışmaları ve yeni bina, derslik yapımı devam eden Haydarpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin yeni binasının açılışına Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen katıldı.

Açılışta konuşan Bakan Mahmut Özer şunları söyledi:

"Türkiye’nin eğitim sistemi devasa bir eğitim sistemidir. 18 milyon öğrencisi, 1,2 milyon öğretmeni, 100 binin üzerinde çalışanıyla yaklaşık yirmi milyonluk kitleyi dolaylı olarak da tüm Türkiye’nin tamamını etkileyen bir sisteme sahiptir. Millî Eğitim Bakanlığı kapasitesi Türkiye’nin örneklemi değil evrenidir. Onun için Covid sürecinde Türkiye’nin normalleşmesi için, mutlaka eğitim sisteminin normalleşmesi gerekmektedir. Dolayısıyla başlangıçtaki kararlığımızın arkasında olmaya devam ediyoruz. Bizim 57 bin 108’i devlet okulu olmak üzere sistemimizde 71 bin 320 tane okulumuz var.

"TÜM SINIFLARI KAPALI OKUL BULUNMAMAKTADIR"

Altıncı haftayı tamamladık. Tüm sınıfları kapalı olan hiçbir okulumuz bulunmamaktadır. 71 bin 320 okulumuzda 850 bin derslik, yani bir milyona yakın derslik vardır. Bu dersliklerden 4 bin 25 tanesi yüz yüze eğitime ara vermiştir. Yani oran yüzde birin çok çok altındadır. Ve ilginç olanı, bugün 4 bin 25 sınıfımızdan 1.132’si, pazar günü de 1.015’inin karantina süresi dolmaktadır. Dolayısıyla pazartesi günü bu sınıflarımızdan 2 bin 147’si eğitime devam edecektir."

Bu arada Bakan Özer’e merak edilen ‘Okullar tatil olacak mı’ sorusunu sınıfın penceresinden bir öğrenci sordu. Özer “Okullar tatil olmayacak…” dedi.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer öğretmenlerin aşılanma oranları hakkında konuştu Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Balıkesir’de açıklamalarda bulundu. Bakan Özer, pandemide eğitimin son durumu değerlendirerek öğretmenlerin aşılanma oranlarını yükseldiğini kaydetti.

Bakan Özer: Antikor oluşturan öğretmen oranı yüzde 86 Yüz yüze eğitim sürecine dair açıklamada bulunan Milli Eğitim Bakanı Özer, iki doz aşı olan ya da hastalanıp bağışıklık kazanıp antikor oluşturan öğretmen oranının yüzde 86 olduğunu belirtti.