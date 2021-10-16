Türkiye Gazetesi

MAHMUT ÖZAY

2009-2014 yılları arasında, Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfının Türkiye genelinde yürütülen Ateşböceği Gezici Öğrenim Birimi Projesi kapsamında kentteki 18 ilkokulda eğitim gören toplam 14 bin 125 öğrencinin geleceğe donanımlı hazırlanmalarında katma değer sağlandı.

Yalova Üniversitesi 2021-2022 Akademik Yıl açılış törenine katılan Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Prof. Dr. Numan Kurtulmuş, Akkök Holding Yönetim Kurulu Başkanı Raif Ali Dinçkök ve İcra Kurulu Başkanı Ahmet Dördüncü’ye eğitime katkılarından dolayı plaket takdim ederek teşekkür etti.

YKS ek yerleştirmede son tarih 18 Ekim YKS ikinci ek tercih işlemleri için son tarihin 18 Ekim olduğunu hatırlatan Rehberlik Uzmanı Cihan Kuzgun, "Sınavdan aldıkları puana göre bölüm seçmek doğru değildir. Sevmedikleri istemedikleri bir bölümü puanları tutuyor diye listelerine almamalarında fayda vardır" dedi.

Bakan Özer: Kapatılan sınıf oranı yüzde 1'in altında Milli Eğitim Bakanı Özer, tüm sınıfları kapalı olan okul olmadığını belirterek, "71 bin 320 okulumuzda 850 bin derslik, yani bir milyona yakın derslik vardır. Bu dersliklerden 4025 tanesi yüz yüze eğitime ara vermiştir yani oran yüzde birin çok çok altındadır" dedi.