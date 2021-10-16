Türkiye Gazetesi

MAHMUT ÖZAY

ÖSYM’nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 2021-Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı (2021-DGS) ek tercih işlemleri 21 Ekim’e kadar yapılacak. Adaylar, tercihlerini bireysel olarak ÖSYM’nin internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifrelerini kullanarak elektronik ortamda yapacak.

2021 DGS yerleştirme sonuçları açıklandı! ÖSYM Başkanı Aygün 2021-DGS yerleştirme sonuçlarının açıklandığını duyurdu.