Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 2547 sayılı Kanunun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca, Üniversitenin Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerini sağlamış olmak koşuluyla, Öğretim Üyeleri alınacağı duyuruldu.
Marmara Üniversitesi 31 öğretim üyesi alacak
16.10.2021 - 17:12 | Son Güncelleme: 16.10.2021 - 17:16
Türkiye Gazetesi
Marmara Üniversitesi Rektörlüğü, 31 öğretim üyesi alacağını duyurdu.
Etiketler : öğretim üyesi,
806802 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/806802.aspx
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