Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile 7100 sayılı Bazı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanun, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Vakıf Yüksek Öğretim Kurumları Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca aşağıda nitelikleri belirtilen kadrolara tam zamanlı öğretim elemanı alınacağı duyuruldu.
OSTİM Teknik Üniversitesi 23 akademik personel alıyor
16.10.2021 - 17:21 | Son Güncelleme: 16.10.2021 - 17:23
Türkiye Gazetesi
OSTİM Teknik Üniversitesi 23 akademik personel alacağını duyurdu.
Etiketler : öğretim görevlisi,
806804 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/806804.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER