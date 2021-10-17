Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin ilgili maddelerine göre aşağıda belirtilen akademik birimlere karşılarında belirtilen unvanlarda Öğretim Elemanları alınacaktır.
İstanbul Kültür Üniversitesi 4 öğretim görevlisi ve 2 araştırma görevlisi alıyor
17.10.2021 - 17:34 | Son Güncelleme: 17.10.2021 - 17:38
Türkiye Gazetesi
İstanbul Kültür Üniversitesi 4 öğretim görevlisi ve 2 araştırma görevlisi alacağını duyurdu.
Etiketler : öğretim üyesi,
806891 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/806891.aspx
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