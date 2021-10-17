Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. Maddesi, Genel Kadro ve Usulü Hakkında 2 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 50/d maddesi ile Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ve Öncelikli Alanlardaki Araştırma Görevlisi Öğretim Üyeleri alınacağı duyuruldu.
Malatya Turgut Özal Üniversitesi 3 öğretim üyesi alacak
17.10.2021 - 17:38 | Son Güncelleme: 17.10.2021 - 17:38
Türkiye Gazetesi
Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörlüğü, 3 öğretim üyesi alacağını duyurdu.
Etiketler : öğretim üyesi,
806892 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/806892.aspx
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