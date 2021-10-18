Türkiye Gazetesi

Ebru KARATOSUN

AK Parti’de bakanlar tarafından yapılan bilgilendirme toplantıları Meclis’in açılmasıyla beraber yeniden başlıyor. Edinilen bilgilere göre, AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım başkanlığında Çarşamba günü AK Parti Genel Merkezinde Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, milletvekilleri ve Merkez Karar Yönetim Kurulu (MKYK) üyeleri ile bir toplantı gerçekleştirecek.

Bakan Özer yapacağı sunumda, yüz yüze eğitim ve okullarda hayata geçirilen tedbirleri paylaşacak. Koronavirüs salgını nedeniyle bugüne kadar okullarda kaç vakanın olduğu, kaç okulun ya da sınıfın kapatıldığını ve öğretmenlerin son durumuyla ilgili milletvekillerini bilgilendirecek olan Bakan Özer, önümüzdeki dönemde eğitimde atılacak adımları da değerlendirecek.

Toplantının sonunda Bakan Özer, milletvekillerinin ve MKYK üyelerinin sorularını cevaplayacak. Milletvekilleri bölgelerinde karşılaştıkları durumlarla ilgili Millî Eğitim Bakanı Özer ile konuşma fırsatı bulacak.

Bakan Özer: Dünyadan çok daha iyi durumdayız Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Covid-19 salgını nedeniyle 6 Eylül’den bu yana sadece 2 okulda eğitime ara verildiğine, dünya ile kıyaslandığında Türkiye’nin bu konuda çok daha iyi durumda olduğuna dikkat çekti.

Bakan Özer: Kapatılan sınıf oranı yüzde 1'in altında Milli Eğitim Bakanı Özer, tüm sınıfları kapalı olan okul olmadığını belirterek, "71 bin 320 okulumuzda 850 bin derslik, yani bir milyona yakın derslik vardır. Bu dersliklerden 4025 tanesi yüz yüze eğitime ara vermiştir yani oran yüzde birin çok çok altındadır" dedi.