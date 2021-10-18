Türkiye Gazetesi

ÖSYM'nin sosyal medya hesaplarından yapılan hatırlatmada, 2021 YKS ikinci ek yerleştirme tercihleri için 18 Ekim 2021'in (bugün) son gün olduğu belirtildi.

Açıklamada, internet aracılığıyla yapılacak tercihlerin bugün saat 23.59'da sona ereceği kaydedildi.



ÖSYM açıkladı! YKS tercih işlemleri başladı ÖSYM, YKS 2021'in tercih döneminin bugün başladığını duyurdu. Tercih dönemi 5-20 Ağustos tarihleri arasında devam edecek.

ÖSYM açıkladı! ALES başvuruları açıldı ÖSYM Başkanı Halis Aygün, 2021-ALES/2 başvuru kılavuzunun yayımlandığı ve 19 Eylül'de gerçekleştirilecek sınavın başvurularının 3-11 Ağustos arası olacak şekilde başladığını duyurdu.