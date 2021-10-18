Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere, 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar"da yer alan ek 2’inci maddenin (b) fıkrası gereğince “Yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın, KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle” sözleşmeli personel alınacaktır açıklamasında bulunuldu.
Konya Teknik Üniversitesi 17 sözleşmeli personel alıyor
18.10.2021 - 16:52 | Son Güncelleme: 18.10.2021 - 16:55
Türkiye Gazetesi
Konya Teknik Üniversitesi 17 sözleşmeli personel alacağını duyurdu.
Etiketler : eleman alımı,
806987 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/806987.aspx
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