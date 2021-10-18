Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 2547 sayılı Kanun’un 31. ve 50/d maddeleri ve 09/11/2018 tarihli Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” kapsamında öğretim elemanı alınacaktır. Adayların, başvurularını ilanın Resmî Gazetede yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde şahsen ya da posta ile başvuru adresine teslim etmeleri gerekmektedir açıklamasında bulundu.
İzmir Bakırçay Üniversitesi 5 öğretim görevlisi ve 1 araştırma görevlisi alıyor
18.10.2021 - 16:58 | Son Güncelleme: 18.10.2021 - 17:00
Türkiye Gazetesi
İzmir Bakırçay Üniversitesi 5 öğretim görevlisi ve 1 araştırma görevlisi alacağını duyurdu.
Etiketler : öğretim görevlisi,
806988 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/806988.aspx
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