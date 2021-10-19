Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği, Üniversitemiz web sayfasında yayınlanan Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru İçin Gerekli Koşullar ve Uygulama Esaslarının ilgili maddeleri ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen şartları sağlayanlardan Öğretim Üyesi alınacaktır açıklaması yapıldı.
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi 15 öğretim üyesi alıyor
19.10.2021 - 16:34 | Son Güncelleme: 19.10.2021 - 16:37
Türkiye Gazetesi
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi 15 öğretim üyesi alacağını duyurdu.
Etiketler : öğretim üyesi,
807096 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/807096.aspx
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