Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 31. maddesi ile 50/d maddesi ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin ilgili maddeleri gereğince; Öğretim Üyeleri alınacağı duyuruldu.
Harran Üniversitesi 22 öğretim üyesi alacak
22.10.2021 - 17:10 | Son Güncelleme: 22.10.2021 - 17:10
Türkiye Gazetesi
Harran Üniversitesi Rektörlüğü, 22 öğretim üyesi alacağını duyurdu.
Etiketler : öğretim üyesi,
807461 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/807461.aspx
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