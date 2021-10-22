Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atanma Yönetmeliği ve Yıldız Teknik Üniversitesi Akademik Yükseltme ve Atama Ölçütleri uyarınca daimi statüde; Öğretim Üyeleri alınacağı duyuruldu.
Yıldız Teknik Üniversitesi 36 öğretim üyesi alacak
22.10.2021 - 17:13 | Son Güncelleme: 22.10.2021 - 17:13
Türkiye Gazetesi
Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörlüğü, 36 öğretim üyesi alacağını duyurdu.
Etiketler : öğretim üyesi,
807462 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/807462.aspx
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