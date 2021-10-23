Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesinde belirtilen genel şartlar, 10/07/2018 tarih ve 30474 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Genel Kadro ve Usulü Hakkında 2 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik uyarınca Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi alınacaktır.
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 6 öğretim elemanı alıyor
23.10.2021 - 16:49 | Son Güncelleme: 23.10.2021 - 16:54
Türkiye Gazetesi
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 6 öğretim elemanı alacağını duyurdu.
Etiketler : öğretim üyesi,
807561 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/807561.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER