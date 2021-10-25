Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde belirtilen şartlar, 10/07/2018 tarih ve 30474 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Genel Kadro ve Usulü Hakkında 2 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ve 09/11/2018 tarih, 30590 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”in ilgili maddeleri uyarınca; “Araştırma Görevlisi” ve “Öğretim Görevlisi” alınacaktır.
Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi 4 araştırma görevlisi ve 3 öğretim görevlisi alıyor
25.10.2021 - 15:38 | Son Güncelleme: 25.10.2021 - 15:39
Türkiye Gazetesi
Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi 4 araştırma görevlisi ve 3 öğretim görevlisi alacağını duyurdu.
Etiketler : öğretim görevlisi,
807766 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/807766.aspx
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