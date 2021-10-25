Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri uyarınca Öğretim Üyesi alınacaktır. Başvurular, ilan tarihinden itibaren 15 gün içinde, Üniversitemiz İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı'na şahsen/posta yolu ile yapılabilir. Postadaki gecikmeler, eksik belge ile yapılan veya süresi içinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.
İstanbul Atlas Üniversitesi 17 öğretim üyesi alıyor
25.10.2021 - 15:40 | Son Güncelleme: 25.10.2021 - 15:42
Türkiye Gazetesi
İstanbul Atlas Üniversitesi 17 öğretim üyesi alacağını duyurdu.
Etiketler : öğretim üyesi,
807768 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/807768.aspx
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