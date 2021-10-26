Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 2547 sayılı Kanunun ilgili maddeleri uyarınca öğretim üyesi alınacaktır. Başvuracak adayların, 657 sayılı Kanunun 48. maddesindeki genel şartları ve "Karadeniz Teknik Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma İlkeleri İle İlgili Yönerge"sinde istenen özellikleri sağlamaları gerekmektedir.
Karadeniz Teknik Üniversitesi 27 öğretim üyesi alıyor
26.10.2021 - 14:43 | Son Güncelleme: 26.10.2021 - 14:46
Türkiye Gazetesi
Karadeniz Teknik Üniversitesi 27 öğretim üyesi alacağını duyurdu.
Etiketler : öğretim üyesi,
807877 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/807877.aspx
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