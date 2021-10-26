Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ve Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi’nin ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır.
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi 37 öğretim üyesi alıyor
26.10.2021 - 14:47 | Son Güncelleme: 26.10.2021 - 14:48
Türkiye Gazetesi
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi 37 öğretim üyesi alacağını duyurdu.
Etiketler : öğretim üyesi,
807878 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/807878.aspx
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