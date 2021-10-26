Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Vakıf Yükseköğretim Kurumları Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca, aşağıda nitelikleri belirtilen kadrolara öğretim üyeleri alınacaktır.
İstanbul Galata Üniversitesi 54 öğretim üyesi alıyor
26.10.2021 - 14:49 | Son Güncelleme: 26.10.2021 - 14:50
Türkiye Gazetesi
İstanbul Galata Üniversitesi 54 öğretim üyesi alacağını duyurdu.
Etiketler : öğretim üyesi,
807879 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/807879.aspx
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