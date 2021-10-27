Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 31. ve 50/d maddeleri ile "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" hükümleri uyarınca Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi alınacaktır.
Yalova Üniversitesi 23 araştırma görevlisi ve öğretim görevlisi alıyor
27.10.2021 - 17:23 | Son Güncelleme: 27.10.2021 - 17:25
Türkiye Gazetesi
Yalova Üniversitesi 23 araştırma görevlisi ve öğretim görevlisi alacağını duyurdu.
Etiketler : öğretim üyesi,
808012 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/808012.aspx
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