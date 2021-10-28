Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği, Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesi hükümleri ve Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi hükümleri uyarınca; Öğretim Üyeleri alınacağı duyuruldu.
Sağlık Bilimleri Üniversitesi 14 öğretim üyesi alacağını duyurdu
28.10.2021 - 17:08 | Son Güncelleme: 28.10.2021 - 17:11
Türkiye Gazetesi
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğü, 14 öğretim üyesi alacağını duyurdu.
Etiketler : öğretim üyesi,
808103 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/808103.aspx
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