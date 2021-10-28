Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 657  sayılı  Devlet  Memurları  Kanunu’nun  48.  maddesi,  2547  sayılı  Yükseköğretim Kanunu  ve  bu kanuna dayalı olarak çıkartılan ilgili yönetmelik hükümleri ile Erciyes Üniversitesi Akademik Yükseltme ve Atama Ölçütleri doğrultusunda öğretim üyesi  alacak.

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