Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesi, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve bu kanuna dayalı olarak çıkartılan ilgili yönetmelik hükümleri ile Erciyes Üniversitesi Akademik Yükseltme ve Atama Ölçütleri doğrultusunda öğretim üyesi alacak.
Erciyes Üniversitesi 17 öğretim üyesi alacak
28.10.2021 - 17:13 | Son Güncelleme: 28.10.2021 - 17:16
Türkiye Gazetesi
Erciyes Üniversitesi Rektörlüğü 17 öğretim üyesi alacağını duyurdu.
Etiketler : erciyes üniversitesi,
808105 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/808105.aspx
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