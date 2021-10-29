Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 2547 sayılı Kanun ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin ilgili maddelerine göre: Öğretim Üyeleri alınacağı duyuruldu.
TED Üniversitesi 2 Öğretim Elemanı alacağını duyurdu
29.10.2021 - 17:11 | Son Güncelleme: 29.10.2021 - 17:18
Türkiye Gazetesi
TED Üniversitesi Rektörlüğü, 2 Öğretim Elemanı alacağını duyurdu.
Etiketler : öğretim üyesi,
808197 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/808197.aspx
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