Türkiye Gazetesi

Mahmut ÖZAY

Törene KTO Karatay Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Öztürk, KTO Karatay Üniversitesi Mütevelli Heyeti Üyeleri, KTO Karatay Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bayram Sade, KTO Karatay Üniversitesi akademisyenleri, mezunlar ve aileleri katıldı.

Selçuk Öztürk “KTO Karatay Üniversitesi’nden akademik bilgisi ve mesleki donanımı yüksek, millî ve manevi değerlerine bağlı bireyler olarak mezun oluyorsunuz. Fakat unutmamanız gereken bir şey var. Eğitim, ömür boyu süren bir süreçtir. Profesyonel yaşamınızda da ‘olanla’ yetinmeyin. Kendinizi sürekli olarak güncelleyin. Bizler sizleri salt bir mezun olarak görmüyoruz. Bu büyük ailenin her zaman bir parçası ve ferdi olarak görüyoruz” dedi.

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