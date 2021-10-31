Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 27097 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan "Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik’in 8 inci maddesi uyarınca, Sözleşmeli Bilişim Personeli pozisyonunda istihdam edilmek ve tam zamanlı çalıştırılmak üzere 29.11.2021 - 30.11.2021 tarihlerinde Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörlüğünde yapılacak yazılı/uygulama ve sözlü sınavla 4 (dört) adet Sözleşmeli Bilişim Personeli alınacaktır.
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi sözleşmeli bilişim personeli alıyor
31.10.2021 - 16:30 | Son Güncelleme: 31.10.2021 - 16:34
Türkiye Gazetesi
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi sözleşmeli bilişim personeli alacağını duyurdu.
Etiketler : eleman alımı,
808394 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/808394.aspx
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