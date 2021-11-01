Türkiye Gazetesi

Milli Eğitim Bakanlığı tüm sınıf ve kademelerde öğrenci ve öğretmenlere yardımcı kaynak desteğinin çeşitlendirilmesi ile ilgili alınan karar çerçevesinde hazırlanan destek paketleri her ayın ilk haftasında yayımlanıyor. İlki ekim ayında yayınlanan yardımcı kaynak destek paketlerinin ikinci seti ise bugün kullanıma sunuldu.

İNTERNET SİTESİNDEN ULAŞILABİLECEK

2. sınıftan 12. sınıfa kadar tüm sınıf seviyeleri için hazırlanan çalışma soruları, örnek sorular, etkileşimli sorular, tekrar testleri, LGS kasım ayı örnek soru kitapçığı ve YKS'ye yönelik TYT, AYT ve YDT örnek soru kitapçıkları yer alan ve içerisinde 7 bin soru bulunan yardımcı kaynak destek paketine Millî Eğitim Bakanlığının resmi internet sitesi "meb.gov.tr"den ulaşılabiliyor.

SINAVA YÖNELİK ÖRNEK SORULAR BULUNUYOR

Yardımcı kaynak destek paketinde 8. sınıfta öğrenim gören öğrencilerin 2022 yılında yapılacak olan "Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezi Sınava" yönelik kasım ayı örnek soru kitapçığı da yayımlandı. Örnek sorular, her ay düzenli olarak yayımlanmaya devam edecek. Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na yönelik kaynak setinde ise 3 TYT, 6 AYT ve 1 YDT kitapçığında 1600 soru bulunuyor.

KONU TEKRARI VİDEOLARI YER ALIYOR

Destek paketinde 9, 10, 11 ve 12. sınıf öğrencileri için çeşitli derslerden konu tekrarlarının ve soru çözümlerinin yer aldığı videolar da hazırlandı. Bu videolar aracılığı ile öğrenciler; öğrenme ortamlarını çeşitlendirme, kendilerini değerlendirme ve konuları tekrar etme imkanı bulacak.

ÖZEL EĞİTİM ÖĞRENCİLERİ DE UNUTULMADI

Kasım ayı paketinde temel eğitim ve ortaöğretim kademelerinde eğitim gören özel eğitim öğrencileri için de etkinlikler yer alıyor. Hazırlanan etkinlikler, boşluk doldurma, benzerlik ve farklılıkları bulma, eşleme, anlama ve anlatma tekniklerini içeriyor. Bu etkinlikler ile öğrencilerin konuları pekiştirmeleri amaçlanıyor.

BASILI HALİ DE ÖĞRENCİLERE ULAŞTIRILACAK

Tüm kaynaklara internet üzerinden kolaylıkla ulaşılabileceğinin altını çizen Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, şunları kaydetti: “ Çalışma arkadaşlarımızın büyük emeğiyle 2. sınıftan 12. sınıfa kadar olan tüm sınıf düzeyleri için hazırladıkları ilk Yardımcı Kaynak Destek Paketini ekim ayında yayımlamıştık. Bugün de kasım ayı destek paketini paylaştık. Öğrenci ve öğretmenlerimiz tüm kaynaklara internet üzerinden kolaylıkla ulaşabilecekler. Ayrıca bu kaynakları tüm öğrencilerimize basılı olarak da ulaştıracağız. Her ayın ilk haftası paketleri yayımlamayı sürdürürken paketin içeriğindeki çeşitliliği de artıracağız. Emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarımı kutluyorum."