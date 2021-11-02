Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 2547 sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddelerine göre Üniversitemiz’e Öğretim Üyesi alınacaktır.
Sakarya Üniversitesi 4 öğretim üyesi alıyor
02.11.2021 - 17:09 | Son Güncelleme: 02.11.2021 - 17:10
Türkiye Gazetesi
Sakarya Üniversitesi 4 öğretim üyesi alacağını duyurdu.
Etiketler : öğretim görevlisi,
808636 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/808636.aspx
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