Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 2547 sayılı Kanunun ve Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre; Öğretim Üyeleri alınacağı duyuruldu.
Atatürk Üniversitesi 10 öğretim üyesi alacak
02.11.2021 - 17:12 | Son Güncelleme: 02.11.2021 - 17:13
Türkiye Gazetesi
Atatürk Üniversitesi Rektörlüğü, 10 öğretim üyesi alacağını duyurdu.
Etiketler : öğretim üyesi,
808637 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/808637.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER