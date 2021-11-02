Türkiye Gazetesi

Milyonlarca veli ve öğrencinin merak ettiği konu hakkında açıklama yapan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Okulların kapanması gibi bir durum söz konusu değildir" ifadelerini kullandı.

Bakan Özer, ‘zorunlu olacak’ deyip duyurdu: Eğitimde önemli yenilik Bakan Özer, 5 yaş için anaokullarının zorunlu hale getirilmesine yönelik çalışmaların başlattıldığını duyurdu.

Milli Eğitim Bakanı Özer'den pandemi sunumu AK Parti'deki bilgilendirme toplantıları Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer ile sürecek. Özer, vekiller ve MKYK üyelerine sunum yapacak, okullarda ve eğitimde gelinen son durumu izah edecek.