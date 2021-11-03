Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve bu kanuna dayalı olarak çıkartılan ilgili yönetmelik hükümleri ile Kayseri Üniversitesi Akademik Yükseltme ve Atama Ölçütleri doğrultusunda; Öğretim Üyeleri alınacağı duyuruldu.
Kayseri Üniversitesi 9 öğretim üyesi alacak
03.11.2021 - 16:53 | Son Güncelleme: 03.11.2021 - 16:53
Türkiye Gazetesi
Kayseri Üniversitesi Rektörlüğü, 9 öğretim üyesi alacağını duyurdu.
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808752 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/808752.aspx
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