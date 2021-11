Türkiye Gazetesi

Ebru KARATOSUN

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Millî Eğitim Bakanlığının (MEB) bütçe görüşmeleri yapıldı. Bazı milletvekilleri, okulların temizlik problemi ile karşı karşıya kaldığını söyledi. Millî Eğitim Bakanı Prof. Dr. Mahmut Özer ise temizlikle ilgili bir sıkıntı yaşanmadığını belirtip 57 bin 108 okulda 71 bin kadrolu temizlikçinin bulunduğunu söyledi.

Özer “Son olarak 42 bin Toplum Yararına Çalışma Programına (TYP) dayalı temizlik elemanı aldık. Elbette geçen seneyle karşılaştırıldığı zaman bu yetersizdi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımızla ikinci döneme temizlik elemanında takviye yapılması konusunda mutabık kaldık. İkinci döneme TYP’den 10 bin temizlik elemanımızı daha okullarımıza kavuşturacağız” dedi.

"KPSS'DE BİRİNCİ OLDUM, ATANAMADIM" DERDİ BİTİYOR

Ayrıca, MEB, yeni dönemde ‘eğitimde fırsat eşitliği’ üzerinde çalışmalarını sürdürürken bu kapsamda öğretmen atamalarıyla ilgili önümüzdeki dönemde önemli bir strateji izleyecek.

Son yapılan 15 bin öğretmen atamasında ilk defa 110 alandan her biri için kontenjan verilirken bu sayı daha önce 80 alan civarındaydı. Bakanlık, KPSS’de başarı elde eden her öğretmenin kendi mezun olduğu alandan atamasının yapılmasını sağlamak için çalışmalar yapacak. Bununla ilgili de konuşan Bakan Özer “Artık ‘KPSS’de birinci oldum ama atanamadım’ diye bir şey duymayacaksınız. Çünkü en az üçünü her alanda mutlaka almış olacağız. Yeni aldığımız öğretmenleri direkt okullarda başlatmaktan ziyade üç aylık bir eğitim programından geçirme ile ilgili yeni bir çalışmamız var” diye konuştu.

