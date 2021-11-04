Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 2547  sayılı  Kanunun  ilgili  maddeleri  ve  09.11.2018  tarih,30590  sayılı  Resmi  Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri ve 18.05.2021 tarih,31485 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan değişiklik maddesine göre Öncelikli Alan Araştırma Görevlisi kadrolarına eleman alınacaktır.

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