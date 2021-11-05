Türkiye Gazetesi

Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 2547 sayılı Kanun’un ilgili maddeleri ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Trabzon Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atanma Yönergesi kapsamında; Öğretim Üyeleri alınacağı duyuruldu.

İLAN DETAYINA ULAŞMAK İÇİN TIKLAYIN