Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 2547 sayılı Kanun’un ilgili maddeleri ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Trabzon Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atanma Yönergesi kapsamında; Öğretim Üyeleri alınacağı duyuruldu.
Trabzon Üniversitesi öğretim öğretim üyesi alacak
05.11.2021 - 16:57 | Son Güncelleme: 05.11.2021 - 16:57
Türkiye Gazetesi
Trabzon Üniversitesi Rektörlüğü, öğretim üyesi alacağını duyurdu.
Etiketler : öğretim üyesi,
808951 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/808951.aspx
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