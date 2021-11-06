Türkiye Gazetesi

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, bugün itibariyle burs ve kredi ödemelerinin öğrencilerinin hesaplarına yatırılmaya başlandığını açıkladı. Bakan Kasapoğlu yaptığı açıklamada 6-10 Kasım tarihleri arasında ödemelerin yapılacağını bildirdi.

ÖDEMELER TC KİMLİK NUMARASINA GÖRE YAPILACAK

Ödemeler TC Kimlik numarasının son numarasına göre gerçekleşecek. TC kimlik numarasının sonu "0" olanlar bugün, "2" olanlar yarın, "4" olanlar 8 Kasım, "6" olanlar 9 Kasım, "8" olanlar 10 Kasım'da ödemelerini alabilecek.​​​​​​​

Bakan Kasapoğlu: “Türkiye, dünyanın en kapsamlı ve kapasitesi yüksek yurtlarına sahip” Türkiye’nin öğrenci yurtları bakımından oldukça yüksek standartlara sahip olduğunu söyleyen Bakan Kasapoğlu, öğrenci yurtları hakkındaki iddialara yanıt verdi.