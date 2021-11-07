Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 2547  sayılı  Yükseköğretim Kanunu  ile "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği” hükümlerinde aranan koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile aylık ve özlük  hakları  yönünden  4857  sayılı  İş  Kanunu  hükümlerine  tabi  Diş  Hekimliği  Fakültesi,  Fen- Edebiyat  Fakültesi,   Güzel  Sanatlar  Fakültesi,  İletişim  Fakültesi,  İktisadi  ve  İdari  Bilimler Fakültesi ve Sağlık Bilimleri Fakültesi bünyesine çeşitli alanlarda; 11 Öğretim Üyesi alınacaktır. İlana konu olan kadrolar tam zamanlıdır.

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