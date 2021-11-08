Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri gereğince aşağıda unvanı ve nitelikleri belirtilen kadrolara öğretim üyesi alınacaktır.
Hakkari Üniversitesi 13 öğretim üyesi alıyor
08.11.2021 - 17:15 | Son Güncelleme: 08.11.2021 - 17:17
Türkiye Gazetesi
Hakkari Üniversitesi 13 öğretim üyesi alacağını duyurdu
Etiketler : öğretim üyesi,
809283 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/809283.aspx
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