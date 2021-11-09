Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile 9 Kasım 2018 tarihli ve 30590 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik"in ilgili hükümleri uyarınca öğretim elemanı alınacaktır.
İskenderun Teknik Üniversitesi 14 öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi alıyor
09.11.2021 - 17:14 | Son Güncelleme: 09.11.2021 - 17:16
Türkiye Gazetesi
İskenderun Teknik Üniversitesi 14 öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi alacağını duyurdu.
Etiketler : öğretim üyesi,
809395 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/809395.aspx
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